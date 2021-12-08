Güney Kıbrıs'ta tarıma 50 milyon Euro destek

Rum Tarımsal Ödemeler Komiseri Andreas Kiprianu tarıma 50 milyon Euro destek ödemesi yapılmakta olduğunu, ödemeleri Aralık ayı başından Noel öncesine kadar tamamlamak hedeflediklerini açıkladı.

Alithia’nın haberine göre, Kiprianu hektar başına ödeme esasıyla verilmesi planlanan toplam 50 milyon Euro’luk ödeneğin 44 milyon Euro’luk bölümünün AB finansmanı, geriye kalan 6 milyonun da 2014-2020 fizikî ve diğer dezavantajlı bölgeler için tarımsal kalkınma programın çerçevesinde olduğunu, bu ödemelerden toplam 58 bin Rumun yararlanacağını söyledi.

Bu habere tepkiniz:



08/12/2021 12:57