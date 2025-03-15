Güney Kıbrıs'ta Tedavi İçin İsrail’e Gönderilmesi Planlanan Çocuk Kurtarılamadı

B tipi influenza (grip) geçiren ve durumu ağırlaşan 12 yaşındaki çocuk tedavi için İsrail’e gönderilmesi planlanan saatte hayatını kaybetti.

Alithia ve diğer gazetelere göre, erkek çocuk, B tipi influenza teşhisi konulduktan sonra özel bir pediyatri kliniğinden Makarios Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ağırlaştığı için yoğun bakım servisine kaldırılan çocuğun Rum Sağlık Bakanlığı aracılığıyla tedavi için uçakla İsrail’e gönderilmesi planlandı.

Çocuk dün sabah, doktorları eşliğinde uçakla İsrail’e götürülmesi planlanan saatte hayatını kaybetti.