Güney Kıbrıs'ta tedbirler gevşetildi

Güney Kıbrıs’ta, 10 -31 Ocak tarihleri arasında uygulanan tam kapanma/lockdown,1 Şubat itibarıyla kısıtlamaların yumuşatılmasının ilk aşamasına başlandı.



Bu uygulama çerçevesinde 1 Şubat itibarıyla; berberler, kuaför, güzellik salonları yeniden çalışamaya başlayacak. Özel işletmelerde personelin doğal katılım oranı %25’ten %50’ye çıkacak, azami ve ya asgari kişi sayısı olmayacak, Evlerde toplantılar yasak olacak, sadece 1 ve 2. sınıf akrabalara ziyaretler iki kişi ile kısıtlı kalacak.



Bu arada Sağlık Bakanlığı ilk aşamasının uygulama ışığında daha fazla hızlı testler (rapid test) yapacak.



Tedbirlerin gevşetilmesinin ikinci aşaması ise 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren uygulamaya girecek; 8 Şubat tarihinde aşağıdaki tedbirlerin yumuşatılmasına gidilecek:



1. kamu ve özel liseler ve mesleki okullarının son sınıfları (lise üç) ile ilkokullar açılacak.

2. Büyük mağazalar ile Alış Veriş Merkezleri AVM/Mall dâhil perakende işletmeler açılacak.

3. Şans oyunları işletmeleri, masa sandalye kullanımı olmadan sadece kupon doldurma işlemleri için açık olacak.

4. Müze ve diğer arkeolojik alanlar yeniden çalışmaya başlayacak.

5. Dini mekânlarda dini törenler sadece 50 kişinin katılımıyla ve sağlık protokollerine tam uyularak yapılabilecek.

6. Ev ziyaretleri için sadece dört kişiye izin verilecek.

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01/02/2021 12:53