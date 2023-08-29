Güney Kıbrıs’ta temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar arttı

Güney Kıbrıs’ta 45 temel ihtiyaç ürününden 32’sinin fiyatlarında Temmuz ayında artışlar kaydedildiği bildirildi.

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29/08/2023

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Güney Kıbrıs’ta temel ihtiyaç ürünlerinde fiyatlar arttı

Güney Kıbrıs’ta 45 temel ihtiyaç ürününden 32’sinin fiyatlarında Temmuz ayında artışlar kaydedildiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Tüketicileri Koruma Derneği’nin yaptığı açıklamada, 45 temel ihtiyaç ürününün 32’sinin fiyatlarında Temmuz ayında artışlar gerçekleştiğini yazdılar.

Habere göre, Haziran ayına oranla Temmuz ayında en çok artış yaşanan ürünlerin arasında yüzde 25,3’le sebzeler, yüzde 2 ila 5.5 arasındaki oranla donmuş balık, yüzde 3,7 ila şeker, yüzde 3,3 ile kahve ve yüzde 3,3 ile su yer alıyor.

29/08/2023 13:49
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TAGS: Güney Kıbrıs
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