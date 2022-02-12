Güney Kıbrıs'ta temel tüketim ürünleri yüzde 63 zamlandı

Güneyde temel tüketim ürünleri fahiş zamlanırken, özellikle sebze fiyatları yüzde 200 arttı.

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12/02/2022

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Güney Kıbrıs'ta temel tüketim ürünleri yüzde 63 zamlandı

Rum Tüketiciyi Koruma Dairesi’nin bir aylık araştırmasına göre, temel tüketim ürünleri fahiş zamlanırken, özellikle sebze fiyatları yüzde 200 arttı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre, dün yayımlanan veriler 12 Ocak-9 Şubat döneminde hane halkı sepetinde olan temel tüketim ürünü fiyatlarının yüzde 63 arttığını gösterdi. Veriler, özellikle bazı kalemlerde (sebze) dar gelirlilerin erişmesini imkânsızlaştıracak artışlar (yüzde 200,5) yaşandığını gösteriyor.

12/02/2022 14:41
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TAGS: GÜNEY KIBRIS, sebze, zam,
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