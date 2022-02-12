Güney Kıbrıs'ta temel tüketim ürünleri yüzde 63 zamlandı
Güneyde temel tüketim ürünleri fahiş zamlanırken, özellikle sebze fiyatları yüzde 200 arttı.
12/02/2022
Rum Tüketiciyi Koruma Dairesi’nin bir aylık araştırmasına göre, temel tüketim ürünleri fahiş zamlanırken, özellikle sebze fiyatları yüzde 200 arttı.
Haravgi ve diğer gazetelere göre, dün yayımlanan veriler 12 Ocak-9 Şubat döneminde hane halkı sepetinde olan temel tüketim ürünü fiyatlarının yüzde 63 arttığını gösterdi. Veriler, özellikle bazı kalemlerde (sebze) dar gelirlilerin erişmesini imkânsızlaştıracak artışlar (yüzde 200,5) yaşandığını gösteriyor.