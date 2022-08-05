Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayı enflasyon oranı açıklandı

Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 10,9 olarak açıklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Temmuz ayı enflasyon artışının yüzde 10,9 olarak hesaplandığını, bu oranın 1981 yılından sonraki en yüksek oran olduğunu yazdılar.

Gazete ayrıca, 2021 yılının Temmuz ayına göre en büyük değişimin yüzde 61 ile elektrik ve yüzde 44,1 ila akaryakıtta yaşandığını belirtti.

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05/08/2022 11:13