Güney Kıbrıs’ta terör propagandası: Rum yönetimi sessiz kaldı

Terör örgütü PKK yandaşları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) propaganda yapmaya devam ediyor. Ocak ayında PYD/YPG'ye ofis açma izni veren Rum Yönetimi, terör örgütünün Güney Kıbrıs'taki eylemine de sessiz kaldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), terör örgütü propagandasını görmezden geliyor.

Terör örgütü sempatizanları Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenledikleri eylemle

PKK'nın propagandasını yaptı.

Terör örgütüne ve yandaşlarına destek veren Rum yönetimi bu eyleme de sessiz kaldı.

PYD/YPG'ye ofis açma izni verilmişti

PKK'nın uzantısı olan PYD/YPG'ye Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ocak ayında ofis açma izni verilmişti.

Kültür ve dayanışma derneği kisvesi altında açılan terör örgütü şubesinde eski Rum siyasetçilerin de bulunması dikkati çekmişti.

Rum Yönetimine hem Türkiye hem de KKTC sert tepki göstermişti.

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03/04/2022 20:27