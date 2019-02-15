Güney Kıbrıs'ta tıbbi esrar yasal oldu

Rum Temsilciler Meclisi bugün yaptığı oylamada tıbbi esrarın yetiştirilmesi, ithal edilmesi, bulundurulması ve kullanılmasına izin verdi.

Tıbbi esrar ekimi ile ilgili olarak parlamento 18 ret oyuna karşı 34 kabul oyu kullandı.

Değişiklik aynı zamanda tıbbi esrarın ithalatı ve ihracatının yanı sıra tıbbi araştırma ve tıbbi kullanım için bitki bazlı ilaçların hazırlanmasında kullanılmasına izin vermekte

Tıbbi esrar yetiştiriciliği ve üretimi konusunda sadece üç üreticiye 15 yıl boyunca lisans verecek.