Güney Kıbrıs’ta ticaret ve denizcilik mahkemeleri kuruluyor

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28/10/2021

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Güney Kıbrıs’ta ticaret ve denizcilik mahkemeleri kuruluyor

Güney Kıbrıs’ta hukuk sisteminde düzenlemeye gidileceği, iki yeni mahkeme çeşidinin kurulmasının gündemde olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki hukuk sisteminde yapılacak düzenlemelerin dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Hukuk Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Gazete, düzenleme çerçevesinde “Ticari” ve “Denizcilik” olmak üzere iki mahkeme kurulmasının görüşüldüğünü belirtirken Ticari Mahkemesi’nin, 2 milyon Euro üzerindeki ticari anlaşmazlıklara, Denizcilik Mahkemesi’nin ise denizcilik anlaşmalarının ihlali, denizcilik şirketleri aleyhinde davalar gibi denizcilikle ilgili tüm davalara bakacağını vurguladı.

28/10/2021 14:29
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