Güney Kıbrıs’ta ticari araçlarımıza bir saldırı daha

Güney Kıbrıs’taki havaalanlarından yolcu taşıyan Kıbrıslı Türklere ait ticari araçlara yönelik saldırılara bir yenisi eklendi.

Dışişleri Bakanlığı duruma tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Cuma günü Larnaka’da yolcu bekleyen bir ticari araca Rumlar tarafından saldırı düzenlendiğine vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Rum yetkililerini göreve davet ederek ırkçı saldırılara karşı en kısa zamanda gerekli önlemleri almaya davet etti

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Bu endişe verici olayı kınar, GKRY’nin, benzer diğer olaylarda olduğu gibi bu olayı da örtbas etmeden saldırıya karışanları cezalandırmasını beklediğimizi kamuoyumuz nezdinde bir kez daha yineleriz.

Bakanlığımızın Şirket yetkilisinden edindiği bilgiye göre, 5 Temmuz 2019, Cuma günü Larnaka Havaalanı’ndan gelen bir grup turisti KKTC’nde kalacakları otele taşımak üzere havaalanı park yerinde bekleyen ülkemizde kayıtlı bir nakliyat şirketine ait bir otobüste bulunan şoför ve turistlere saat 18:15 civarı ırkçı bir saldırıda bulunulmuştur. Bu nakliyatı yapabilmek için gerekli olan tüm belgelere sahip olan bahse konu şirkete ait otobüsün öncelikle arkasına park edilmek suretiyle hareket etmesi engellenmiş ve yolcuların alınmaya başlamasıyla birlikte sözlü ve fiziki bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada otobüse pet su şişesi atılmış ve dikiz aynaları eğilerek güvenli bir yolculuk yapabilmesi engellenmeye çalışılmıştır. Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri ise olayı izlemekle yetinmiştir. Otobüs şoförünün sağduyulu tutumu ve karşılık vermemesi sonucunda olayın tamamen kontrolden çıkması önlenmiştir.

Otobüs havaalanından ayrıldıktan sonra da saldırılar sona ermemiş, GKRY plakalı ticari araçlar otobüsün yanından çok yakın ve hızlı geçmek ve hatta önünü kesmek suretiyle tacize devam etmiş ve yolcuların can güvenliği riske atılmıştır. Bunun üzerine yolcuların can ve mal güvenliğinden endişe eden otobüs şoförü önceden belirlenen güzargahı değiştirerek en yakın sınır kapısından KKTC’ne geçmiştir.

KKTC’de kayıtlı ticari araçların GKRY’de artan bir şekilde benzer saldırılara maruz kaldığı görülmektedir. Yaşananları en şiddetli bir şekilde protesto eder, Rum yetkilileri insan hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu tarz ırkçı saldırılara karşı en kısa zamanda gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ederiz.