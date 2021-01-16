Güney Kıbrıs’ta Ticari Dengede 4.4 Milyar Euro Açık

 Güney Kıbrıs’ta, 2020 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde, ticari dengede 4.4 milyar Euro açık ortaya çıktığı haber verildi.

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16/01/2021

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Güney Kıbrıs’ta Ticari Dengede 4.4 Milyar Euro Açık

 Güney Kıbrıs’ta, 2020 yılının Ocak-Kasım ayları döneminde, ticari dengede 4.4 milyar Euro açık ortaya çıktığı haber verildi.
Haravgi gazetesi, Eurostat’ın verilerine dayanarak, korona virüs pandemisi yüzünden söz konusu dönemde, ihracatlarda yüzde 12, ithalat oranlarında ise yüzde 8’lik bir düşüş olduğunu ve 4.4 milyar Euro’luk bir açık meydana geldiğini yazdı.

16/01/2021 16:04
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