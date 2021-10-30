Güney Kıbrıs’ta Trafik Kamera Cezaları İçin Kıbrıslı Türklere Özel Liste

Rum polisi trafik şubesi, kısa süre önce devreye giren trafik kameralarına yakalanan ancak tespit edilip ceza belgesi verilemeyen sürücülerin trafik cezalarının “unutulmaması” için özel listeler hazırlayacak. Kıbrıslı Türkler ve turistler için özel listeler hazırlanacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre adına “Kamera Listeleri” denilecek listeler Trafik Şube tarafından tutulacak ve bu listeye ceza belgesi verilmek üzere 180 gün içerisinde ulaşılamayan sürücülerin isimleri yer alacak.

Güney’de araç kullandığı sırada kameralara yakalanacak Kıbrıslı Türkler için de ayrı bir liste tutulacak ve bu listeler, Güney Kıbrıs’a giriş-çıkış yaptıkları sırada, kamera cezası olup olmadığı kontrol edilmesi ve cezanın tahsil edilmesi için kara kapılarına dağıtılacak.

Rum Polis Genel Müdürlüğü Trafik Şube Müdür Yardımcısı Haris Evripidu, Rum meclisinden geçen yasanın, trafik kamerasına yakalanan sürücülerin tespit edilmesi ve cezalarının kendilerine iletilmesi için 180 gün süre tanıdığını söyledi. Cezanın sürücüye ilk önce posta yoluyla gönderileceğini, almazsa ikinci kez gönderileceğini, başarılı olunamazsa bu sefer sürücüyü bulup cezayı iletmek üzere yetkilendirilecek bir şirket eliyle iki kez daha deneme yapılacağını, bu da başarılı olmazsa polisin son kez sürücüyü saptamaya çalışacağını söyledi.

Evripidu bütün çabaların başarısız olması halinde ulaşılamayan sürücünün adının “Kamera Listesi”ne kaydedileceğini, hakkında dosya açılacağını ve dosyanın hava, deniz ve kara kapılarına ve de adı listede olan kişinin herhangi bir sebeple polise başvurması halinde tespit edilebilmesi için polis karakollarına gönderileceğini anlattı.

Evripidu, Güney’den cezalarını ödemeden ayrılmamaları için polisin, kameralara takılan turistleri tespit etmek için özel bir çaba harcayacağını da söyledi.

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30/10/2021 14:56