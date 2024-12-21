Güney Kıbrıs'ta turist gelişlerinde ve yolcu trafiğinde rekor

2024’te Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının, bu alanda rekor yıl olarak tanımlanan 2019’daki sayının yüzde 1 üzerinde olduğu, havalimanlarındaki toplam yolcu trafiğinin de 12 milyonu aştığı haber verildi.

Haravgi, Baf Otelciler Birliği (PASİKSE) Başkanı Evripidis Loizidis’i kaynak göstererek 2024’te ülkeye giden turist sayısının rekor olarak tanımlanan 2019’daki sayıyı aştığını, yılın ilk yarısında İsrail’den turist akışı yokken ikinci yarısında İsrailli turist sayısının Polonya’dan gelen turist sayısını geride bıraktığını yazdı.

Habere göre Loizidis, İsrail ve Polonya dışında Almanya ve ABD’den gelen turist sayısının da arttığına ancak bayrağı İngiliz piyasasının elinde tuttuğuna işaret etti. Loizidis, kasım ayına kadar İngiltere’den gelen turist sayısının 3 milyon 907 bine ulaştığını söyledi, 2025 sezonu için İngiltere’den yapılan rezervasyonların yüzde 50’ye ulaştığına dikkat çekti.

Öte yandan Baf ve Larnaka havalimanları işletmecisi Hermes Airports, 20 Aralık 2024’e kadarki dönemde toplam yolcu trafiğinin ilk kez 12 milyonu aştığını açıkladı.