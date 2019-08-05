Güney Kıbrıs'ta turistler yumruklaştı

Sefa Karahasan, (DHA)

Güney Kıbrıs'ın dünyaca ünlü eğlence bölgesi Ayia Napa'da, turistler başlayan tartışmayı sokağa taşıdı. Tartışma kavgaya dönüştü, yumruklar konuştu. Gece kulübü çıkışında yaşanan kavgayı bölgede bulunan bir vatandaş görüntüledi. Görüntülerde, iki kişinin önce tartıştığı, araya bir kadının girdiği görülüyor. Daha sonra tartışmaya başkaları da dâhil oluyor. Tartışma bir müddet sonra yumruklaşmaya dönüşüyor. Yumruklaşma sırasında, bir turist, iki kişiyi yere seriyor. Birinin ayağa kalktığı, diğerinin ise yerden kalkamadığı görülüyor.