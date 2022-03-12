Güney Kıbrıs’ta turizm modelinde değişikliğe gidilecek

Güney Kıbrıs’ın 2030 yılına kadarki turizm modelinde değişiklik öngörüldüğü, turizm sezonunun sadece yaz aylarıyla kısıtlı kalmayarak tüm yıla yayılabilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2030 yılı hedefiyle hazırlanan milli turizm modelinin, modelin çevreye etkilerinin araştırılmaya başlanmasıyla yeniden gündeme geldiğini, söz konusu modelin, turizmin yaz aylarıyla kısıtlı kalmaktan çıkarılmasını hedeflediğini yazdı.

Haberinde, söz konusu plana geniş yer veren gazete, Güney Kıbrıs turizminin özellikle İngiltere ve Rusya pazarına bağımlılıktan kurtarılmasının da hedeflendiğini belirtirken ana hedefin, 2030 yılında kış turizminin yüzde 77 arttırılması olduğunu vurguladı.

Planın ana hedefinin, yaz aylarında geçerli olan deniz ve güneş turizminin yanı sıra, kış aylarında uygulanabilecek din, sağlık ve spor turizmi türlerinin güçlendirilmesi olduğu vurgulanıyor.



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12/03/2022 15:52