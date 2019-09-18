Güney Kıbrıs’ta Turizmde Ağustos Rekoru

Güney Kıbrıs’a gelen turistlerde bu yılın Ağustos ayında, 2018’e göre yüzde 3,6 artış kaydedilerek rekora ulaşıldığı haber verildi.

Politis ve diğer gazeteler Rum İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Ağustos 2018’de 534 bin 847 olan turist sayısının Ağustos 2019’da 553 bin 845’e yükseldiğini; bu yıl yakalanan artışın, bugüne kadarki Ağustos aylarında kaydedilen en yüksek değer olduğuna vurgu yaptı.

Habere göre, Ocak-Ağustos 2018’de 2 milyon 719 bin 622 olan toplam turist sayısı yüzde 0,6 artarak 2019 döneminde 2 milyon 735 bin 839’a ulaştı.