ads

Güney Kıbrıs'ta turizm gelirleri Ekim'de arttı

ads ads ads ads ads
12/01/2022

ads
ads
ads
Güney Kıbrıs'ta turizm gelirleri Ekim'de arttı

Güney Kıbrıs’ın Ekim 2021’de turizmden elde ettiği gelirin, “rekor yıl” olarak tanımlanan 2019 yılının Ekim ayı gelirlerini aştığı bildirildi.

Fileleftheros’un Rum İstatistik Dairesi’nce dün açıklanan verilere dayandırdığı haberine göre, 2021’in ilk 10 ayında turizm gelirleri 1.4 milyon Euro, gelen turist sayısı ise 391 bin 638 oldu.

Ekim 2019’da turizmden elde edilen gelir 299,4 milyon Euro olduğuna dikkat çeken gazete, 2021’de gelen turistleri “huvarda” (eğlenceye çok harcayan) olarak niteledi. 

12/01/2022 14:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: rum, turizm
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.