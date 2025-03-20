Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Alman emlakçının davası 2 Nisan'a ertelendi

Esentepe ve Girne’de emlak satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Temmuz ayında Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Alman emlakçının davasının, dün, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2 Nisan’a ertelendiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Alman emlakçının, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmasında, tarafların görüşlerinin dinlendiğini yazdılar.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşmayı, “dava içinde davaya” konu olacak unsurların belirlenmesi amacıyla 2 Nisan tarihine ertelediğini yazan gazete, “dava içerisinde davaya” ilişkin savunma talebinin, iddia makamının, kullanma niyetinde olduğu delillerin meşruiyetinin yanı sıra sanığın tutuklanması koşulları ve avukat edinme hakkının ihlal edilmesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Habere göre, iddia makamı adına Güney Kıbrıs’ı temsil eden avukat Anna Matheiu, kanıt listesinden kullanma niyetinde oldukları unsurların sanığın cep telefonu, harici disk, tablet, not defteri ve diğer belgeler olduğunu ifade etti.

Savunma makamı adına ise Sotiris Argiru, “dava içinde davaya” ilişkin çerçeveyi sunarken kullanılacak olan kanıtların meşruiyetini de sorguladı.

Gazete dünkü dava sürecinde sunulacak olan kanıtların ayrıntılarının da ele alındığını yazdı.

Habere göre, Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nikolas Yeorgiadis, tüm tarafların görüşlerini dinledikten sonra bir sonraki duruşmanın 2 Nisan’da görülmesine kararlaştırdı.