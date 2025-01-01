Güney Kıbrıs'ta tutuklu firarına yardımcı oldukları gerekçesiyle bir polis ve avukat tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunduğu sırada tedavi gördüğü özel klinikten 22 Aralık tarihinde firar eden İsveç vatandaşının firarına yardımcı oldukları tespit edilen bir polis ve firarinin avukatı tutuklandı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, İsveç vatandaşının firarının, şahsın 54 yaşındaki kadın avukatı ve “Oroklini Polis Karakolu’nda” görevli 44 yaşındaki polis memuru tarafından organize edildiğinin tespit edildiğini yazdılar.

Gazete, İsveçli firarinin polise verdiği ifadede; avukatı ve polis memuruna firarını sağlamaları için çeşitli miktarlarda ödemeler yaptığını, tedavi gördüğü sırada avukatının kendisine, polis tarafından satın alınan spor ayakkabıları ve kelepçe anahtarlarını getirdiğini itiraf ettiğini aktardı.

Tutuklanan polisin ifadesinde firariye yardım ettiğini kabul ettiğini belirten gazete, kadın avukatın ise, firariyle gönül ilişkisi olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre üç şahıs hakkında da dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından 8 gün tutukluluk kararı verildi.