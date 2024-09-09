Güney Kıbrıs’ta üniversite mezunlarının sayısı yıldan yıla artıyor

Avrupa’da en çok mezun veren ilk beş ülke arasında bulunan Güney Kıbrıs’ın, Güney Avrupa’da ise 25-74 yaş grubunda yüzde 40’tan fazla mezun oranına sahip olan tek ülke olduğu kaydedildi.

Politis gazetesi “Kıbrıs Mezunlarda Güney Avrupa Şampiyonu” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, Eurostat’ın yüksek öğrenim konusunda kısa süre önce yaptığı araştırmasına yer vererek en fazla üniversite mezununa sahip ülkenin İrlanda olduğunu, Güney Kıbrıs’ın ise yüzde 44,9’luk bir oranla beşinci sırada olduğunu belirtti.

Gazete bahse konu haberinde Güney Kıbrıs’ta 25-74 yaş grubundaki kişilerin yüzde 44’ten fazlasının en azından bir diplomaya sahip olduklarını ekledi.