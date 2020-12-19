Güney Kıbrıs’ta Üniversite Öğrencisi Sayısı 53 Bin 262

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19/12/2020

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Güney Kıbrıs’ta Üniversite Öğrencisi Sayısı 53 Bin 262

Güney Kıbrıs’ta 2019-2020 akademik yılında eğitim gören üniversite öğrencisi sayısının toplam 53 bin 262 olduğu, öğrencilerin 39 bin 203’ünün üniversitelerde, 14 bin 59’unun yüksekokullarda eğitim gördüğü bildirildi.
Alithia, Rum Eğitim Bakanlığı’nın Yüksek Eğitim Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberinde Güney’de eğitim gören üniversite öğrencilerinin 22 bin 929’unun (yüzde 43,08) “Kıbrıslı”, 18 bin 863’ünün (yüzde 35,42) AB üyesi ülkelerden ve 11 bin 450’sinin (yüzde 21,5) üçüncü ülke vatandaşı olduğunu yazdı.
Rum tarafında eğitim gören üniversite ve yüksekokul öğrencilerine dair detaylı istatistiki bilgiler aktarılan haberde, öğrencilerin birinci tercihlerinin ise tıp bilimleri ile sosyal bilimler olduğuna işaret edildi. 

19/12/2020 13:28
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TAGS: Güney Kıbrıs, öğrenci, üniversite
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