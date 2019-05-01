Güney Kıbrıs’ta Ürdünlü Bir Baba Üç Çocuğunu Kaçırdı

Güney Kıbrıs’ta, Ürdün uyruklu 42 yaşındaki Sufian Mohammad Abdallah Marie isimli bir şahsın, dün akşam Limasol’da, 12, 6 ve 4 yaşlarındaki üç çocuğunu kaçırdığı haber verildi.

Şahsın arabasının bu sabah Limasol’a bağlı “Polemitya’da” (Binatlı) tespit edildiğini bildiren Rum haber kaynakları, Sufian’ın, çocukları, annelerinin bir arkadaşının gözetiminde oldukları sırada aldığını ifade etti.

Rum polisinin, bahse konu şahsın tespit edilmesine yardımcı olabilecek bir şey bilen herkese çağrıda bulunduğu belirtildi.