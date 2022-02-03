Güney Kıbrıs’ta uygulanan bazı önlemlerde kısıtlı gevşemeye gidildi

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03/02/2022

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Güney Kıbrıs’ta uygulanan bazı önlemlerde kısıtlı gevşemeye gidildi

Güney Kıbrıs’ta günlük koronavirüs vakalarının yüksek seyretmeye devam etmesinin, uygulanan önlemlerde esaslı bir gevşemeye gidilmesine imkan tanımadığı, dün toplanan Bakanlar Kurulu’nun bazı kısıtlamaların gevşetilmesi kararını aldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısının ardından yapılan açıklamada, 12-17 yaş arasındaki aşısız çocukların 72 saatlik PCR veya antijen testi sunmaları ve aşılı ebeveynlerinin yanlarında olması durumunda restoran, kafeterya vs. gibi kapalı alanlara girişine izin verildiğini yazdı.

Gazete, 3’üncü doz aşı süresinin ise 3 ay iki haftadan 3 aya indirildiğini ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) da “test to stay” uygulamasına geçilmesi yönünde karar alındığını da belirtti.

Gazete haberinin devamında ise, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde tedavi görenlerin çoğunluğunun aşısız yaşlılar olduklarını, hastanelerdeki genel durumun ise sürdürülebilir olduğunu aktardı.

03/02/2022 11:39
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TAGS: güne kıbrıs, önlem, gevşeme
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