Güney Kıbrıs’ta uluslararası bir çeteyle bağlantısı bulunan 42 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Larnaka’da, Güney Kıbrıs’ta son zamanlarda ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarlardan birinin tespit edildiği ve polisin olayla ilgili olarak Arnavutluk’tan 21 yaşındaki bir kişi ile 57 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tutukladığı belirtildi.

Arnavutluk kökenli 21 yaşındaki şahsın tasarrufunda 42 kilo hint keneviri ele geçirildiğini ve bunun iç piyasaya yönelik olduğunun düşünüldüğünü yazan Politis gazetesi, 21 yaşındaki şahsın büyük miktarda uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgiler bulunduğuna işaret etti.

Bu bilgiler üzerine gencin takibe alındığını ve önce arabasında 20 kilo 669 gram, ardından ise evinde yapılan aramada 21 kilo 303 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydeden gazete, bunun akabinde 57 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un da polis tarafından takibe alındığını ve şahsın tasarrufunda içerisinde kenevir yağı bulunan bir şırınga ele geçirildiğini ifade etti.

Gazete, polis tarafından 57 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un evinde yapılan aramada ise şüpheliyi Arnavutluk sakini gencin tasarrufunda bulunan 42 kilo uyuşturucuyla ilişkilendiren çeşitli belge ve deliller tespit edildiğini ifade etti.

Söz konusu kişilerin Larnaka Kaza Mahkemesinin emriyle 7 gün göz altında kalacaklarını, öte yandan şüphelilerin polisle iş birliği yapmaktan kaçındığını kaydeden gazete, şüphelilerin Güney Kıbrıs’a ve yurt dışına uyuşturucu ithalatı ve ticareti yapan bir suç ağının üyeleri olduklarından emin olunduğunu belirtti.

Bu sebepten ötürü olayla ilgili olarak Europol ve Interpol’un bilgilendirileceğini kaydeden gazete, mahkemede ifade edilenlere göre, söz konusu iki şüphelinin uyuşturucu çetesinde iş birliği içerisinde olduklarını ve geçmişte de uyuşturucu ithalatı ve ticareti yaptıklarına inanıldığını belirtti.

Haberde Rum polisinin 57 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, uyuşturucu maddenin teslim alınması ve teslim edilmesinde başka kişileri kullanmak suretiyle uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgilere sahip olduğunu ekledi.