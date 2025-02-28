Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu kullandığı tespit edilen 16 yaşındaki gencin durumu kritik

Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu madde kullanmasının ardından fenalaşan ve ciddi şekilde yaralanan 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum gencin durumunun kritik olduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, Limasol’da dün gece meydana gelen olayda, gencin eve gitmek için taksi çağırdığı ancak daha sonra bir büfede inmek istediğini ve burada krize girerek yere düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını yazdı.

Olay yerine hemen ambulans çağrıldığı ve gencin özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığını kaydeden gazete, entübe edilen ve durumu kritik olan gence yapılan tahlillerinde gencin kokain, hint keneviri ve başka maddeler kullandığının ortaya çıktığını kaydetti.

Gazete, gençte, epidural kanamanın yanı sıra beyin ve akciğer zedelenmesiyle kafatasında kırık olduğunu ekledi.

-Limasol’da uyuşturucu ve ilaç bulundu

Gazete başka bir haberinde ise, Rum polisinin aldığı ihbar üzerine Limasol’da düzenlediği bir operasyonda bazı yasadışı tıbbi malzemeler ile uyuşturucu maddeye el koyduğunu yazdı.

İlk olayda, bir eczanede yapılan aramada cannabidiol maddesi içerdiği düşünülen 57 paket ilaç tespit edildiğini ve bunların piyasaya sürülme izni olmadığını yazan gazete, eczanede ayrıca tetrahydrocannabinol maddesi içeren 36 paket ilaç ile "kurutulmuş bitki içeren" 194 paket ilaç tespit edildiğini belirtti.

Gazete ele geçirilen ilaçlara gerekli testlerin yapılması için polis tarafından el konduğunu yazdı.

- Yarım kilo kokain ele geçirildi

Gazete, polis tarafından gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise iki kişinin tutuklandığını ve yarım kilodan fazla kokain ile az miktarda başka uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydetti.

48 yaşındaki bir şahsın kullandığı araçta 363 gram kokain, 36 yaşındaki şahsın kullandığı araçta da 100 gram kokain ele geçirildiğini belirtildi.

Bir depoda yapılan aramada da 101 gram kokain ele geçirildiğini kaydeden gazete, söz konusu kişilerin tutuklandığını ekledi.

-Uyuşturucuyla ilgili Avrupa araştırması

Alithia gazetesi ise haberinde 2024 yılıyla ilgili uyuşturucuya ilişkin Avrupa web araştırmasının (EWSD) sonuçlarına yer verdi.

Gazete AB uyuşturucu ajansı (EUDA) tarafından dün yayımlanan söz konusu araştırma sonuçlarına göre Güney Kıbrıs’ta en yaygın kullanılan uyuşturucu türünün hint keneviri (yüzde 12) olduğunu ve bunu yüzde 4’lük bir oranla kokain ile yüzde 3’lük bir oranla ecstasy’nin izlediğini belirtti.

Gazete araştırmaya katılanların yüzde 9’unun geçen yıl CBD ve/veya düşük THC içeriğine sahip ürünler kullandıklarını belirttiklerini de ekledi.

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