Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde, dün Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’la görüşen Bilimsel Dayanışma Komitesi’nin, okullarda “Test To Stay” programının uygulanması için bir öneride bulunduğu belirtildi.

Önerinin bugün Hacıpandelas tarafından onaylanması için Bakanlar Kuruluna iletileceğini yazan gazete, “Test To Stay” programının Amerikan CDC tarafından geliştirilen bir strateji olduğunu ve buna göre pozitif vaka temaslısı olan öğrenci ve öğretmenlerin, karantina yerine, vakanın görüldüğü günden itibaren üç gün boyunca test yapacaklarını ve normal bir şekilde okula gideceklerini kaydetti.

Gazete, önerinin bakanlar kurulu tarafından uygulanmasının ardından, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılacağını ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, dünkü toplantıda, okulların açık tutulması gerektiğine odaklanıldığını yazdı.



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12/01/2022 12:12