Güney Kıbrıs’ta vakalar patladı!

Güney Kıbrıs’ta kapalı alanlarda maskenin zorunlu hale gelmesinin ardından bir hafta geçmesine karşın son dört günde Korona virüs vaka sayısının 10 bin olarak tespit edildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta son dört günde tespit edilen Korona virüs vakalarının 10 bine yaklaştığını yazdı.

Gazete, sadece Pazartesi günü 3 bin 300 vaka tespit edildiğinin altını çizerken, en çok vakanın ise düğünler, cenazeler, eğlence merkezleri gibi toplu mekanlardan kaynaklandığını ve vakaların yüzde 70’inden fazlasının 12-60 yaş aralığındaki kişilerden oluştuğunu vurguladı.

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14/07/2022 12:00