Güney Kıbrıs'ta yabancı hakem kararı gündemde!

Yakın geçmişte de hakemler ile ilgili birçok saldırı ve olayların yaşandığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde sular durulmuyor.

Aris Limassol - AEK Larnaca arasında oynanan maçta 3 kırmızı kart gösteren hakem Soteriou, ülkenin gündemine oturmuştu.

Taraftarlar, maçın ardından Soteriou ve ailesinin evinin önündeki duvarlara tehdit içerikli yazılar yazdı ve aynı zamanda aracına da büyük zarar verdi.

Futbol Federasyonu ve Hakemler Birliği binalarının da saldırıya uğradığı Güney Kıbrıs'ta şimdi de yabancı hakemler getirilmesi gündemde.

Ocak 2020'de de Güney Kıbrıs'ta görev yapan Rus hakem Andreas Konstantinos'un aracına bomba konulmuş, bu olay tüm dünyada yankı uyandırmıştı.

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12/11/2021 09:25