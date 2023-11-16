Güney Kıbrıs'ta yabancı öğrenci sayısı...
16/11/2023
Güney Kıbrıs’taki devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık yüzde 50’sinin, mülteci-göçmen biyografisine sahip olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, yabancı öğrenci rakamlarına ilişkin konunun demografik sorunlarla ilgili meclis ad hoc komitede ele alındığını yazdı.
Gerçek rakamlara ilişkin olarak, gazetenin yaptığı araştırma sonuçlarına yer verilen haberde,
Güney Kıbrıs genelinde ilkokullarda öğrenim gören öğrencilerin yüzde 20’si; ana okullarda yüzde 25’i; özel okullarda yüzde 24’ü; ortaokullarda yüzde 15’i; liselerde yüzde 12’si; teknik okullarda ise yüzde 17’sinin (mülteci-göçmen biyografisine sahip) yabancı olduğu belirtildi.