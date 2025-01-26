Güney Kıbrıs’ta yabancılara karşı saldırılar sürüyor

Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklu kişilere karşı saldırıların sürdüğü ve geçen günlerde Limasol’da meydana gelen bir olayda 50 yaşındaki bir kadına saldıran gençlerin kadının çantasını çaldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Limasol’da geçen perşembe akşamı geç saatlerde elektrikli scooter kullanan yabancı uyruklu 50 yaşındaki bir kadına motosikletli iki gencin yaklaşarak kadının çantasını çaldığını, saldırı esnasında kadının scooter’dan düşerek yaralandığını kaydetti.

Gençlerin olay yerini terk ettiğini, hafif yaralanan kadının ise tedavi amaçlı hastaneye kaldırıldığını yazan gazete, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü belirtti.

Gazete yabancılara yönelik saldırıların özellikle Limasol’da muazzam oranlara ulaştığını da ekledi.