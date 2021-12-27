Güney Kıbrıs’ta yapılandırılan krediler tavan yaptı

Güney Kıbrıs bankacılık sistemindeki yeniden kredi yapılandırmaları, 2021'in ilk on ayında 2 milyar Euro'ya yaklaşarak 2014 sonunda başlayan Kıbrıs Merkez Bankası kayıtlarına göre en yüksek rakamı işaret ediyor.

Kıbrıs Merkez Bankası verilerine göre, pandemi nedeniyle 2020 sonunda uygulanan ödeme askıya alma işleminin sona ermesinin ardından bankaların yeniden kredi yapılandırmalarını hızlandırmasıyla Ekim ayı sonunda yapılandırılan krediler 1,98 milyar Euro'ya yükseldi.

Ödemelerin askıya alınması, hem bankacılık sisteminde hem de kredi alan şirketlerde toplam 11,7 milyar Euro tutarındaki kredileri etkileyerek, Euro bölgesindeki en geniş kapsamlı karar olarak kabul edildi.

Kıbrıs Merkez Bankası verilerine göre, yeniden yapılandırılmış kredilerin büyük çoğunluğu, Ekim sonunda 1,7 milyar Euro'ya veya toplam yeniden yapılandırmaların %85'ine tekabül eden 1 milyon Euro'ya kadar ve üzeri olan kurumsal kredilerle ilgili.

Kategoriye göre, 1 milyon Euro'nun üzerindeki kurumsal krediler için yeniden yapılandırmalar, 1,5 milyar Euro veya toplam yeniden yapılandırmaların %74'ü ile en yüksek paya sahip.

Konut kredileri, Ekim ayı sonu itibarıyla 188 milyon Euro tutarında yeniden yapılandırılan krediler ile ikinci en yüksek krediyi oluştururken, onu 1 milyon Euro'ya varan kurumsal krediler ve 187 milyon Euro tutarındaki yeniden yapılandırmalarla yakından takip etti.

Diğer kredilerin yeniden yapılandırılması 63 milyon Euro'yu, yeniden yapılandırılmış tüketici kredileri ise 29 milyon Euro'yu buldu.

Kurumsal krediler, bankacılık sistemindeki kredilerin çoğunluğunu oluştururken, 2021 Ağustos ayı sonuna kadar ödenmemiş kurumsal kredi imkanları (en son veriler) 14,7 milyar Euro veya toplam kredilerin %52'sini oluştururken, küçük ve orta ölçekli ilgili 9,5 milyar Euro ölçekli işletmelerdir.

Ekim 2021'in sonundaki kredi yeniden yapılandırmaları, yeniden müzakere edilen kredilerin 754,4 milyon Euro olduğu 2020 yılına kıyasla %162 artış gösterirken, Covid öncesi yeniden yapılandırmalar daha da azdı.

2019'da toplam kredi yeniden yapılandırmaları 576,5 milyon Euro olurken, bir önceki yıl 324 milyon Euro ile sınırlıydı. 2017'de kredi yeniden yapılandırmaları 588 milyon Euro iken, 2017 ve 2016'da kredi yeniden yapılandırmaları sırasıyla 1,28 milyar Euro ve 1,27 milyar Euro olmak üzere 1 milyar Euro'yu aştı.

Kaynak: Cyprus Mail

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27/12/2021 10:09