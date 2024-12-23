Güney Kıbrıs’ta yarım günde 42 kaçak yabancı yakalandı

Güney Kıbrıs’ta kaçak yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik operasyon düzenleyen polis, yakaladığı kaçaklardan 9’unu aynı gün geri gönderdi.

Haravgi ve Alithia Rum polisinin dün Güney Kıbrıs’ta kaçak yaşayan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik düzenlediği operasyonda 42 kişiyi yakaladığını bildirdi.

Habere göre polis, 05.00 ile 12.00 saatleri arasındaki operasyon sonrasında 9 kaçak yabancıyı hava yoluyla ülkelerine geri gönderdi; 33’ü için de ilgili ülke makamlarının iş birliğinde geri gönderme çalışmaları yürütüyor.

Haberde bu yılın başından beridir Güney Kıbrıs’ta kaçak olduğu saptanan 9 bin 690 kişinin ülkelerine geri gönderildiği, bu sayının geçen yıl 9 bin 375 olduğu bilgisi de verildi.