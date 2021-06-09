Güney Kıbrıs’ta Yarından İtibaren Yeni Gevşemeler Uygulanacak

Güney Kıbrıs’ta son günlerde aşılama akışında durgunluk gözlemlendiği; Sağlık Bakanlığı’nın ise gecikmelere rağmen Haziran sonuna kadar nüfusun yüzde 65’inin az azından ilk doz aşısını olması hedefini gerçekleştirmek için ısrarcı olduğu ifade edildi.

Politis gazetesinde yer alan haberde, epidemiyoloji grubu üyelerinin ise çocukların aşılanması olasılığını tartıştıkları ifade edildi.

7 Haziran’a kadar Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 56,5’inin ilk doz koronavirüs aşısını olduğunu yazan gazete, nüfusun yüzde 37’sinin ise aşılamayı tamamladığını belirtti.

Rum kesiminde aşı portalının dün 23-27 yaş için açık olduğunu ve 10 bin 250 müsait aşı randevusundan yalnızca 5 bin 540’ının ayarlandığını kaydeden gazete, aşı portalının bugün ise 18-22 yaş için açık olacağını ve randevuların alınması için yarın akşamüzerine kadar açık kalacağını belirtti.

Şu an ellerindeki aşı miktarlarının nüfusun tamamının ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu dile getiren Rum Tıp Hizmetleri Müdür Yardımcısı Olga Kalakuta ise açıklamasında, hâlihazırda 50 bin doz Astrazeneca aşısı teslim aldıklarını ve bunun ikinci doz aşılar için kullanılacağını belirtti.

Kalakuta, her Pazartesi, Güney Kıbrıs’a 50 bin doz Pfizer aşısı geldiğini de ifade etti.

Öte yandan gittikçe daha az vatandaşın aşılanma konusunda istek belirttiğini ve randevuların da bu sebepten dolayı kullanılmadığını yazan gazete, ilk doz aşısını olanların oranının yüzde 50’ye yükselmesinin ardından, aşı akışında hafif bir yavaşlama gözlemlendiğini, bunun ise Sağlık Bakanlığı’nın Astrazeneca ve Johnson&Johnson aşılarının 50 yaş altındaki kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmasının ardından başladığını ekledi.

Bu arada dün Güney Kıbrıs’ta 60 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, bir kişinin de koronavirüsten hayatını kaybettiğini yazan gazete, tedavi altındaki 45 kişiden 19’unun durumunun ciddi olduğunu belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TA YARINDAN İTİBAREN YENİ GEVŞEMELER GÜNDEMDE

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise, yarından itibaren Güney Kıbrıs’ta, koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi için alınan bazı kısıtlayıcı önlemlerin daha da gevşetileceği anımsatıldı.

Rum kesimindeki epidemiyolojik durumun iyi olmasının aynı zamanda aşılanan kişilerdeki artışın gevşeme önlemlerinin üçüncü aşamasının uygulanmasına izin verdiğini kaydeden gazete, buna göre yarından itibaren sokağa çıkma uygulamasına son verileceğini haber verdi.

Yarından itibaren sosyal toplantı ve etkinliklere izin verileceğini, aynı zamanda gece kulüplerinin de açılacağını anımsatan gazete, evlerde daimi olarak ikamet edenler ve çocuklar da dâhil olmak üzere en fazla 20 kişinin bulunabileceğini belirtti.

10-30 Haziran tarihleri arasında düğün ve vaftiz törenlerinde yemekli organizasyonlara izin verileceğini de kaydeden gazete, 16 Haziran’dan itibaren ise oyun alanları, lunaparklar ve tematik parkların açılacağını ekledi.

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09/06/2021 12:23