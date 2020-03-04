Güney Kıbrıs'ta yasa dışı göç sorunu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile  yasa dışı göç sorununu görüştü.

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04/03/2020
HK

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Güney Kıbrıs'ta yasa dışı göç sorunu
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile  yasa dışı göç sorununu görüştü.

 Anastasiadis, Güney Kıbrıs’a organize bir şekilde artan yasa dışı göçmen akışı ile ilgili endişesini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardı. Anastasiadis,  Akıncı ile  görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada yasa dışı göçü önlemek için önlemler alınması gerektiğini vurguladığını belirtti.

04/03/2020 12:17
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