Güney Kıbrıs'ta yasa dışı göç sorunu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yasa dışı göç sorununu görüştü.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs’a organize bir şekilde artan yasa dışı göçmen akışı ile ilgili endişesini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya aktardı. Anastasiadis, Akıncı ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada yasa dışı göçü önlemek için önlemler alınması gerektiğini vurguladığını belirtti.

04/03/2020 12:17