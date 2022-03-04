Güney Kıbrıs’ta yaşayan Ruslar tehdit ve hakaret içerikli yorumlara maruz kalıyor

Rum Polisi Elektronik Suçlar Şubesi’nin, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Rusların Ukraynalılar tarafından aldığı tehditlerle ilgili araştırma başlattığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği ile Rus çıkarlı diğer kaynakların, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Rusların Ukrayna’da savaşın patlak vermesinin ardından tehdit ve hakaret içerikli mesajlara maruz kaldıklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre Büyükelçilik, tehditlerin nereden geldiğiyle ilgili bilgi vermezken, vatandaşlarına tahriklere kapılmamaları uyarısında bulundu.

Büyükelçiliğin web sayfasından yapılan açıklamada, tehdit ve hakarete maruz kalan Ruslardan bazılarının Güney Kıbrıs’tan ayrılmak istedikleri ifade edildi.

Gazete, Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu’nun şu ana kadar polise konuyla ilgili herhangi bir şikayet yapılmadığını, ancak Büyükelçilik tarafından yapılan açıklama çerçevesinde araştırma başlatıldığını açıkladığını yazdı.

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04/03/2022 15:04