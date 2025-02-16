Güney Kıbrıs’ta yayımlanan son ankette, Rum Lidere ağır eleştiri var

Güney Kıbrıs’ta Her iki vatandaştan biri, Başkan Hristodulidis’in sadece vaatlerde bulunduğunu düşünüyor.

Politis gazetesi tarafından yapılan yeni bir çevrimiçi araştırmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.

Nikos Hristodulidis’in görev süresinin nasıl geliştiğine dair soruya, %42’si kötüye gittiğini, %35’i durumun durağan kaldığını, %22’si ise son iki yılda işlerim iyileştiğini belirtti.

Vatandaşlar ayrıca, Başkan’a hangi tanımın daha uygun olduğunu da yanıtladılar ve %48’i onun sadece vaatlerde bulunduğunu, %35’i sadece akraba ve arkadaşlarını atadığını, %30’u onun Anastasiadis’in politikalarını sürdürdüğünü, %26’sı siyasi olarak saf olduğunu ve %11’i ise onun yolsuz olduğunu düşündüğünü söylediler

Ankete katılanların Yalnızca %4’ü onu kararlı, %6’sı zeki ve %12’si ise dürüst olarak değerlendirdi.

Araştırmada, hükümetin bakanları da olumlu değerlendirilmiyor; katılımcılar, Başkan Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu üzerindeki yönetimini olumsuz bir şekilde görüyor

Gazete, “ Başkan Nikos Hristodulidis’in imajı hala dip noktada, çünkü “RetailZoom” tarafından yapılan çevrimiçi araştırmanın sonuçlarına göre, Kıbrıslılar durumun kötüye gittiğini düşünüyor, bazıları ise daha optimist bir şekilde durumun durağan kaldığını savunuyor. Vatandaşlar, Hristodulidis’in çok şey söylediğini ancak çok az şey yaptığını düşünüyor, çünkü onun sadece vaatleri var. Ayrıca, vatandaşlar, onun yalnızca akraba ve arkadaşlarını atadığına inanıyor. Ancak katılımcılar, Hristodulidis’in politikalarını Kıbrıs sorunu konusunda güvenilir bulmuyorlar, ama göç politikası konusunda bölünmüş durumdalar, çünkü bazıları yapılan çabaları takdir ediyor gibi görünüyor