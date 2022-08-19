Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu Pazar günü başlıyor

Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu 21 Ağustos Pazar günü başlıyor.

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19/08/2022

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Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu Pazar günü başlıyor

Güney Kıbrıs’ta yaz dönemi av sezonu 21 Ağustos Pazar günü başlıyor.

Avcıların Pazar günü başlayıp 18 Eylül’e kadar sürecek olan av sezonunda fassa avlanabileceği ve 5’i Pazar, 2’si de Çarşamba günü olmak üzere toplam 7 gün avlanabilecekleri ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Orman Dairesi de bir açıklamada bulunarak, avcıları, dağlık bölgelerde avlanırken oldukça dikkatli olmaya ve yangına sebebiyet verecek eylem ve faaliyetlerden kaçınmaya çağırdı.

19/08/2022 12:14
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TAGS: Güney Kıbrıs, av
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