Güney Kıbrıs’ta yeni açılımlar açıklandı

GKRY Sağlık Bakanı Konstantinos Ioannou'nun önerisi üzerine, Rum Bakanlar Kurulu bugünkü oturumunda 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm spor dallarında taraftarların stadyumların yüzde 50'sinin dolu olmasıyla oynanmasına karar verdi.

Stadyuma ancak aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde izin verilecek:

Moderna, AstraZeneca veya Pfizer / BioNTech'in lisanslı aşıları dahilinde tek doz Johnson & Johnson aşısı veya her iki doz ile aşı rejimini tamamlayan kişiler.

Müsabakanın başlamasından 24 saat önce numune alınması ile PCR veya hızlı testten negatif sonuç alan bir sertifikaya sahip kişiler.

Son altı aydır COVID-19 hastası olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen iyileşme belgesine sahip kişiler.

Yukarıdaki karar, epidemiyolojik veriler izin veriyorsa, izin verilen taraftar yüzdesini kademeli olarak artırmak amacıyla düzenli olarak değerlendirilecektir.

Ayrıca, epidemiyolojik göstergelerin iyileştirilmesi göz önüne alındığında, Bakanlar Kurulu bugün restoranlarda masa başına düşen kişi sayısının masa başına 10 kişiye çıkarılmasına karar verdi. Bu karar bir Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenecek ve Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlanmasıyla birlikte uygulanacak.

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16/06/2021 14:42