Güney Kıbrıs’ta yeni bir Maymun Çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta dün, yeni bir Maymun Çiçeği virüsü vakası tespit edildi.

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27/08/2022

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Güney Kıbrıs’ta yeni bir Maymun Çiçeği virüsü vakası tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta dün, yeni bir Maymun Çiçeği virüsü vakası tespit edildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, 18 yaşındaki erkek bir şahsa Maymun Virüsü teşhisi konulduğunun duyurulduğunu yazdılar.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta tespit edilen beşinci vaka olan şahsın yurt dışı geçmişi olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği vurgulandı.

27/08/2022 12:08
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TAGS: Güney Kıbrıs, Maymun Çiçeği virüsü
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