Güney Kıbrıs'ta yeni elektrik santrali inşası için onay

Santralde elektrik üretimi için doğal gaz kullanılacağı,vurgulandı.

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04/01/2023

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Güney Kıbrıs'ta yeni elektrik santrali inşası için onay

Larnaka’nın “Dohni” (Taşkent) bölgesinde özel bir şirket tarafından elektrik santrali inşa edilmesi için gerekli izinlerin onaylandığı bildirildi.

Politis gazetesi, Larnaka’nın “Dohni” (Taşkent) bölgesinde “Paramount Energy Corporation” şirketi tarafından inşa edilmesi planlanan 105 MW’lık elektrik santrali için inşaat izninin onaylandığını yazdı.

Haberde, söz konusu santral için imar izninin yaklaşık bir yıl önce onaylandığı da belirtilirken söz konusu santralde elektrik üretimi için doğal gaz kullanılacağı, sadece acil durumlarda “diesel fuel oil” kullanılmasının öngörüldüğü vurgulandı.

Fotoğraf: temsili

04/01/2023 13:31
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TAGS: Güney Kıbrıs, , elektrik santrali, inşa, onay
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