Güney Kıbrıs'ta yeni HIV-1 türü tespit edildi

Bu türün, Kıbrıs’ta ikamet eden HIV-1 virüsü taşıyan 14 kişi arasında tespit edildi.

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23/08/2022

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Güney Kıbrıs'ta yeni HIV-1 türü tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta, AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin yeni bir rekombinant tür keşfedildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Üniversitesi bilim insanları ile ABD'nin Yeni Meksika eyaletindeki Uluslararası HIV Laboratuvarı arasındaki iş birliği sonucu “CRF91_cpx” şeklinde isimlendirilen yeni bir tür keşfedildiğini yazdı.     

Gazete bu türün, Kıbrıs’ta ikamet eden HIV-1 virüsü taşıyan 14 kişi arasında tespit edildiğini kaydetti.

23/08/2022 13:20
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TAGS: Güney Kıbrıs, yeni, HIV-1,
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