Güney Kıbrıs’ta yeni su arıtma tesisleri kurulacak

Güney Kıbrıs’ta, son yıllarda yaşanan kuraklık ve de su rezervlerinin tükenmek üzere olmasına bağlı olarak 10’a kadar yeni su arıtma tesisinin kurulmasının planlandığı belirtildi.

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15/11/2024

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Güney Kıbrıs’ta yeni su arıtma tesisleri kurulacak

Güney Kıbrıs’ta, son yıllarda yaşanan kuraklık ve de su rezervlerinin tükenmek üzere olmasına bağlı olarak 10’a kadar yeni su arıtma tesisinin kurulmasının planlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi şu ana kadar 4 yeni su arıtma tesisinin inşa edilmesine karar verildiğini, bunların, Garillis deresi,  Limasol Limanı, Moni ve Baf marinası bölgelerine inşa edilmesinin planlandığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca 5-6 yıl içerisinde de Dikelya, “Mağusa bölgesi”, Moni ve Mazoto’ya ek su arıtma tesislerinin inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

15/11/2024 13:29
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TAGS: Güney Kıbrıs
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