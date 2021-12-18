Güney Kıbrıs'ta yılbaşı öncesi fiyatlardaki artış dikkat çekti

Rum basını, Noel yortusu ve yılbaşının yaklaştığı bu dönemde Güney Kıbrıs’taki ürünlerin fiyatlarında hissedilir artışlar gözlemlendiğini yazdı.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıslı Rumların Noel ve yılbaşı sofralarını geçtiğimiz yıla oranla bu yıl daha pahalıya hazırlayacaklarını yazdılar.

Gazete, bu yıl yerli hindi, et ve tatlı çeşitlerinin fiyatlarında büyük artış gözlemlendiğini, en büyük artışın, geçen yıl kilosu ortalama 5,04 Euro’dan satılan ancak bu yıl kilosu 5,52 Euro’ya satılmakta olan yerli hindide gözlemlendiğini aktardı.

Yerli et ürünlerinde 16 ila 48 sentlik artışlar gözlemlendiğini de vurgulayan gazete, düşüş gözlemlenen tek ürünün ise, geçen yıl kilosu 8,09 Euro’dan satılan ancak bu yıl 8,05 Euro’ya gerileyen dana kıyma olduğunu belirtti.

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18/12/2021 13:52