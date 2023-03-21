Güney Kıbrıs’ta yılın başından bu yana 407 bin çatapat ele geçirildi

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21/03/2023

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Güney Kıbrıs’ta yılın başından bu yana 407 bin çatapat ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta bu yılın başından bu yana 407 bin çatapat ele geçirildiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta bu yılın başından bu yana geçen iki buçuk ayda, polis tarafından tespit edilen ve el konulan çatapatların sayısının geçtiğimiz üç yılla kıyaslandığında büyük artış gösterdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, güneyde geçtiğimiz üç yılda ele geçirilen toplam çatapat sayısının 128 bin, bu yılın başından bu yana ele geçirilen çatapat sayısının ise 407 bin olduğunu kaydetti.

Bu rakamlara bakıldığında, bu yıl ele geçirilen çatapatların sayısının, son 3 yıldakilerin 3 katından fazla olduğunu yazan gazete, yaklaşık 400 bin çatapatın geçen hafta tespit edildiğini ve polisin ilgili birimi tarafından derhal imha edileceğini belirtti.

Gazete haberinde, 96 bin 140 çatapattan oluşan ilk büyük partinin 12 Mart'ta Baf’ta ormanlık bir alanda tespit edildiğini, 303 bin çatapattan oluşan ikinci büyük partinin ise geçtiğimiz Perşembe günü Limasol’da tespit edildiğini anımsattı.

Haberde, polisin Paskalya kutlamaları öncesinde denetimlerini artıracağı da ifade edildi.

21/03/2023 11:55
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TAGS: Güney Kıbrıs, çatapat, kktc
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