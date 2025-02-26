Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyonda artış

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
26/02/2025

Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyonda artış

Güney Kıbrıs’taki yıllık enflasyon Ocak 2025’te yüzde 3,1’e yükseldi.

Haravgi gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak, Aralık 2024’te yüzde 2,9 olan yıllık enflasyonu Ocak 2025’te yüzde 3,1’e yükseldiğini yazdı.

Habere göre Eurostat, Avrupa bölgesindeki oranın ise yüzde 2,5 şeklinde sabit kaldığını belirtti.

Gazete Güney Kıbrıs’ta, Ocak 2024’te yıllık enflasyonun yüzde 2,1 olarak kaydedildiğine de dikkati çekti.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Güney Kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.