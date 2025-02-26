Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyonda artış
YAYIN TARİHİ:
26/02/2025
Güney Kıbrıs’taki yıllık enflasyon Ocak 2025’te yüzde 3,1’e yükseldi.
Haravgi gazetesi Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak, Aralık 2024’te yüzde 2,9 olan yıllık enflasyonu Ocak 2025’te yüzde 3,1’e yükseldiğini yazdı.
Habere göre Eurostat, Avrupa bölgesindeki oranın ise yüzde 2,5 şeklinde sabit kaldığını belirtti.
Gazete Güney Kıbrıs’ta, Ocak 2024’te yıllık enflasyonun yüzde 2,1 olarak kaydedildiğine de dikkati çekti.
YAYIN TARİHİ: