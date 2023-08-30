Güney Kıbrıs'ta yunan askeri hayatını kaybetti

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30/08/2023

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Güney Kıbrıs'ta yunan askeri hayatını kaybetti

 RMMO’nun Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssünde” görevli olan ve 17 Ağustos tarihinde üs içerisindeki rutin bakım sırasında meydana gelen kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Yunan subayın dün hayatını kaybettiği haber verildi.

Yunan subayın, rutin bakım çalışmaları çerçevesinde askerî bir kamyonun lastiğini tamir etmeye çalışırken meydana gelen patlama sonucunda ciddi şekilde yaralandığını ve 12 gündür verdiği yaşam savaşını dün kaybettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, cenaze masraflarının devlet tarafından karşılanacağını ve askeri tören düzenleneceğini ekledi.

30/08/2023 14:04
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TAGS: Güney Kıbrıs, yunan askeri
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