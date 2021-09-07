Güney Kıbrıs’ta yüz yüze eğitim bugün başladı

Güney Kıbrıs’ta ortaokul, lise ve mesleki okullarda yüz yüze bugün eğitim başladı. 45 bin öğrenci Covid-19 ile mücadeleye yönelik katı önlemler kapsamında okula döndü. İlkokullar ise 13 Eylül'de açılacak.

12 yaş ve üstü öğrencilere maske zorunlu olacak, maske olmadan kimse okula alınmayacak. Okullarda 12 yaşından büyükler için SafePass gerekiyor. SafePass sunmayı reddedenler okula kabul edilmeyecek.

Yetkililer, aşı olma çağrısı yaparken, hızlı test birimlerinin okullarda her üç günde bir uygulanacağını söyledi.

Ortaokul öğretmenler sendikası başkanı Kostas Hadjisavvas hala tek sıraların olmaması ve klima gibi çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğunu söyledi.

Hacısavvas, sendikanın ayrıca dört aylık sınav modeli üzerinden öğrenci değerlendirmeleri konusunda bakanla görüşme talebinde bulunduğunu kaydetti

Rum Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Dipkarpaz okulu da dahil olmak üzere 113 okul faaliyet gösterecek.

5 orta öğretim okuluöğleden sonra faaliyete geçecek. Kayıtlar Eylül ayı ortasında tamamlanacak. Teknik okullarda yaklaşık 675 öğretmen görev yapacak ve 4.720 öğrenci katılacak.

Kaynak: Cyprus mail

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07/09/2021 14:52