Güney Kıbrıs'ta İHAsavar sisteminin yerleştirileceği binalar Rum basınında

Rum yönetiminin edindiği ve “hayati öneme sahip binalara yerleştirmeyi” planladığı “anti-drone” (İHAsavar) sisteminin yerleştirileceği binalar Rum basınına yansıdı.

Fileleftheros’un edindiği güvenilir bilgilere dayandırdığı haberine göre “kritik yapıları insansız hava araçlarından (anti-drone) koruma sistemi”nin Rum Başkanlık Sarayı, Merkezî Cezaevi, Polis Genel Müdürlüğü, Larnaka ve Baf havaalanlarına kurulacak. İhaleyi kazanan şirket ile yapılan sözleşme uyarınca önemli sistemde, binalara yaklaşan insansız hava araçlarının engellenmesi için 5 de seyyar birim bulunacak.

Gazete “ihale belgelerinin geçen Ekim ayında gizli olarak derecelendirilmiş olmasına, artık verilerin açıklanmasını kamu çıkarı ve devlet güvenliği meselesi olarak görüyoruz” ifadesine de yer verdi.

Sistemin, etkin olmayacağına dair itirazlar üzerine şu anda Sayıştay Başkanlığı tarafından incelenmekte olan ihale konusunda Rum Polisi, öngörülen bürün prosedürlerin yerine getirildiğini açıkladı.

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03/07/2022 14:51