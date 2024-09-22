Güney Kıbrıs’taki bankalarda bulunan borç miktarı 21,2 milyar euroya yükseldi
22/09/2024
Güney Kıbrıs’taki bankalarda bulunan borç miktarının 21,2 milyar euroya yükseldiği bildirildi.
Politis gazetesi, Rum Merkez Bankası’nın yayınladığı verilere göre, bu borcun 6,4 milyar eurosunun “Kıbrıs Varlık Yönetim Şirketi” KEDİPES’ten alındığını ve yaklaşık 76 bin borç sözleşmesini kapsadığını yazdı.
Gazete, 10,7 milyar euroluk borcun şahıslara, 10,5 milyar euroluk borcun da şirketlere ait olduğunu kaydetti.
Haberde, 21,2 milyar eurodan 19,9 milyar eurosunun “batık kredi” addedildiği, 1,3 milyar eurosunun ise ödenebilecek durumda olduğu ifade edildi.
22/09/2024 18:51