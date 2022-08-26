Güney Kıbrıs’taki barajlarda iki yıl boyunca yetecek kadar su var

Güney Kıbrıs’taki barajlarda, iki yıl boyunca yetecek kadar su bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, 1 Ekim 2021’den bu yılın Ağustos ayına kadar barajlara 153,74 milyon metreküp su akışı olduğunu ve şu anda Güney Kıbrıs’taki barajlarda toplam 224,635 milyon metreküp su bulunduğunu yazdı.

Haberde, şu an barajlardaki doluluk oranının ise yüzde 77,2 olduğu ifade edildi.

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26/08/2022 10:33